Група експертів у галузі стратегічних комунікацій із країн-членів НАТО на Приазов’ї вивчала досвід і нові підходи, які застосовують ЗСУ, органи місцевої влади та структури сектору оборони й безпеки у напрямках реалізації стратегічних комунікацій у зоні ООС.

Це є проект обміну досвідом, ініційований Міністерством оборони України, який проводиться вже вдруге в контексті обміну досвідом з боротьби із гібридними загрозами, повідомляється на сайті Міноборони.

“Іноземні гості ознайомилися з поточною безпековою ситуацією в районі проведення ООС. Представникам НАТО розповіли про роль підрозділів ЗСУ, їхнє застосування у формуванні надійного безпекового середовища на території Донецької та Луганської областей”, - йдеться у повідомленні.

Делегація експертів НАТО відвідала зону ООС / Фото: Анна Чапала. ОТУ «Схід»

Особливу увагу зосередили на гуманітарних питаннях, зокрема на запобіганні гуманітарній катастрофі серед місцевого населення. Адже головна цінність — це прості люди, їм потрібні якісні допомога та підтримка. Європейців зацікавили кроки щодо відновлення соціально важливої інфраструктури, надання ефективної медичної допомоги, проведення заходів дозвілля і культури та створення умов для відпочинку дітей.

Члени іноземної делегації також відвідали кілька населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема на власні очі побачили, як працює унікальний християнський табір відпочинку у Піонерському.

Окрім того, представники НАТО побували у Бердянському, де ознайомилися з роботою єдиного в селі медичного пункту. Оглянули житлові будинки, пошкоджені внаслідок ударів артилерії російсько-окупаційних військ кілька років тому. Деякі з них уже вдалося відновити: встановили нове перекриття, вікна та двері, полагодили зовнішні стіни, зруйновані уламками снарядів, та упорядкували прибудинкові подвір’я.