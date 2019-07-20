Загибель мирного жителя у Красногорівці від ворожого обстрілу розслідують як теракт
Про це інформує Волноваський відділ поліції Донецької області.
“Бойовики обстріляли місто з гранатометів вчора близько 10:40. 60-річний чоловік, який в той час працював на присадибній ділянці за будинком, отримав чисельні осколкові поранення та помер у лікарні. За фактом загибелі мирного жителя відкрито кримінальне провадження. Подію кваліфіковано як теракт”, - сказано в повідомленні.
Учора вранці до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що житель Красногорівки почув звук вибуху, крики та дитячий плач. На місце виїхала слідчо-оперативна група та швидка медична допомога. По приїзду поліцейські встановили, що під час обстрілу граната влучила по вулиці Чайковського, де в той час на городі працював 60-річний чоловік.
Потерпілого доставили в міську лікарню з численними осколковими пораненнями живота, спини і травматичним шоком. Лікарі боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.