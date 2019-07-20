Окупанти порушили "тишу" 26 разів: двоє бійців загинули, троє травмовані

За минулу добу збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 11 разів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - зазначається в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

двічі поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд із Богданівкою – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;

двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;

тричі околиці Талаківки – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;

у районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомета;

двічі поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;

поряд із Новотроїцьким – зі стрілецької зброї;

неподалік Березового – з гранатометів різних систем;

околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Чермалик – з міномета калібру 82 мм;

двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;

поряд з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемета;

околиці Пищевика – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:

поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета;

двічі поряд із Південним – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

околиці Луганського – з автоматичного гранатомета й великокаліберного кулемета;

в районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемета.

У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули, троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.

За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поряд із Гранітним – зі стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: двічі поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів; околиці Нижньотеплого – з великокаліберного кулемета.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.