Окупанти порушили "тишу" 26 разів: двоє бійців загинули, троє травмовані
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів, снайперських гвинтівок та стрілецької зброї”, - зазначається в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 20 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Широкиного – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поряд із Богданівкою – з автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета;
- двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 120 мм та снайперських гвинтівок;
- тричі околиці Талаківки – з мінометів калібру 120 мм та гранатометів різних систем;
- у районі населеного пункту Тарамчук – з автоматичного гранатомета;
- двічі поблизу Гнутового – з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм;
- поряд із Новотроїцьким – зі стрілецької зброї;
- неподалік Березового – з гранатометів різних систем;
- околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Чермалик – з міномета калібру 82 мм;
- двічі поблизу Водяного – з мінометів калібру 120 та 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї;
- поряд з Авдіївкою – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- неподалік Новогнатівки – з великокаліберного кулемета;
- околиці Пищевика – з міномета калібру 82 мм, автоматичного гранатомета та великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні шість разів:
- поблизу Кримського – з ручного протитанкового гранатомета й великокаліберного кулемета;
- двічі поряд із Південним – з мінометів калібру 82 мм, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Новолуганського – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;
- околиці Луганського – з автоматичного гранатомета й великокаліберного кулемета;
- в районі населеного пункту Щастя – з великокаліберного кулемета.
У результаті ворожих обстрілів два військовослужбовці загинули, троє отримали бойове травмування. На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 19 липня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: поряд із Гранітним – зі стрілецької зброї; неподалік Лебединського – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: двічі поблизу Щастя – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних гранатометів; околиці Нижньотеплого – з великокаліберного кулемета.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.