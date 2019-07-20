Від обстрілу окупантів у Красногорівці загинув літній чоловік

60-річного чоловіка, який дістав численні поранення внаслідок обстрілу з грантомета, врятувати не вдалося.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Українська сторона СЦКК повідомляє, що 19 липня, о 10-й годині, збройні формування Російської Федерації та її найманці здійснили обстріл населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині. Під час роботи мобільної групи СЦКК, на місці події встановлено, що противник здійснив постріл з гранатомета СПГ-9 із напрямку Старомихайлівки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху гранати ОГ-9 поблизу багатоповерхівки по вулиці Чайковського 36 поранення отримав 60-річний чоловік - він саме перебував на городі неподалік від будинку.

З численними уламковими пораненнями чоловіка негайно доправили до лікарні в місто Курахове. На жаль, урятувати його не вдалося.

“Не зважаючи на існуючі домовленості та норми міжнародного гуманітарного права, збройні формування Російської Федерації та їхні найманці вкотре скоїли військовий злочин, адже підступно застосували зброю проти мирного цивільного населення”, - наголошується в повідомленні.