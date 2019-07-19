Журналіст не точно передав слова міністра про використання Україною допомоги Канади — посол

У Канаді стверджують, що в Україні відсутня проблема простоювання військового обладнання, яке надійшло в країну з-за кордону.

Відповідне роз’яснення розмістив на своїй сторінці у Тwіttеr посол Канади в Україні Роман Ващук.

“Міністр Саджан висловлювався про проблеми використання військового обладнання в інших країнах. Як уточнюють у Міністерстві оборони Канади, нічого подібного він в Україні не спостерігав. Військово-технічне співробітництво координується із українським Міністерством оборони”, - зазначив Ващук.

Він додав, що канадський журналіст, який брав інтерв’ю у міністра оборони Канади Харджита Саджана, /twitter його слова. “Репортер Radio Canada International спроектував загальне міжнародне спостереження міністра конкретно на Україну. Міністр не це мав на увазі”, - зауважив посол.

Нагадаємо, на початку тижня канадський суспільний мовник опублікував матеріал, в якому міністр оборони Канади нібито стверджував, що отримане від міжнародних союзників військове обладнання подекуди простоює в Україні на складах.

Цю інформацію одразу спростували в українському Міноборони, зазначивши, що “усі матеріально-технічні засоби, які надійшли для потреб ЗС України від іноземних партнерів, отримані відповідно до чинного законодавства, обліковані, поставлені на озброєння та застосовуються за призначенням”.