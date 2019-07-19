Серед танкістів на передовій визначили найкращий екіпаж

Змагання танкових екіпажів підрозділів залучених до проведення операції Об’єднаних сил відбулись на одному з військових полігонів у Донецькій області.

Про це повідомляє пресслужба МОУ.

"На відміну від попередніх конкурсів, що проходили у рамках бойової підготовки підрозділів ООС, ці змагання танкістів проходили у два етапи. Перший — водіння бойових машин. Другий — подолання екіпажами двохсотметрової смуги перешкод та виконання практичних стрільб штатним пострілом. До проведення конкурсу залучались представники танкових підрозділів оперативно-тактичних угруповань "Північ" та "Схід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що практичне водіння бойових машин відбувалось на спеціально підготовленій ділянці місцевості зі складним рельєфом. Екіпажі виконували вправу парами. Зрушивши зі стартової лінії, бойові машини повинні були подолати понад три кілометри, виконавши в процесі такі елементи, як подолання протитанкового рову, маневрування і прохід мінно-вибухових загороджень, прохід машин у вузьких ділянках місцевості із обмеженим маневром тощо.

Змагання танкових екіпажів / Фото: Пресслужба Міноборони

Зважаючи на те, що у змаганнях брали участь екіпажі на різних типах танків з різними тактико-технічними характеристиками: Т-80, Т-72 та Т-64, суддівська колегія враховувала ці відмінності під час нарахування балів.

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Згодом екіпажі приступили до подолання смуги перешкод. Для успішного завершення вправи, військовослужбовцям необхідно було пробігти дистанцію у 200 метрів, подолати штучні перешкоди, у засобах захисту подолати умовно заражену ділянку місцевості, влучно вразити ціль кидком ручної гранати, провести неповне розбирання-збирання особистої зброї, пострілами з автомату Калашнікова влучити у мішень і наостанок, провести евакуацію пораненого члена екіпажу танку, використовуючи при цьому евакуаційні стропи та правильно наклавши джгут-турнікет.

Третій — кінцевий етап змагань передбачав ураження мішеней з танкової гармати штатним пострілом, а також ураження мішеней з курсового кулемета.

У МОУ наголосили, що цього разу перший приз у вигляді грошових сертифікатів, а також кубок, відомчі відзнаки та грамоти від командувача ООС дістались екіпажу, що представляв окрему танкову бригаду. Друге та третє місце, із врученням кубків, грамот, грошових сертифікатів на суму у три та дві тисячі гривень відповідно, дістались представникам однієї з механізованих бригад та танкістам морської піхоти.