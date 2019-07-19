У Новій Каховці відкрили меморіал загиблим воїнам 57 бригади

На честь загиблих військовослужбовців 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка у Новій Каховці на Херсонщині відкрили меморіальний комплекс.

Про це повідомляє офіційний сайт Херсонської ОДА.

«91 герой віддав своє життя за те, щоб ми сьогодні під прапором України співали гімн. Пам'ять про загиблих назавжди залишиться в серцях українців. Хочу звернутися до кожного військовослужбовця. Давайте докладемо усіх зусиль для того, щоб список загиблих більше не продовжувався, щоб ми перемогли ворога, а війна відійшла в історію», - сказав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

У Новій Каховці відкрили меморіал загиблим воїнам 57 ОМПБ/Фото: khoda.gov.ua

Командир бригади полковник Анатолій Мішанчук відзначив, що меморіал є символом невичерпної мужності і буде нагадувати, що ніхто з тих, хто поклав життя за незалежність, не буде забутий.

За словами міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка, громада нестиме відповідальність за збереження пам'яті про загиблих героїв та їхній подвиг.