Окупанти двічі обстріляли позиції ООС поблизу Широкиного

Від початку поточної доби зафіксовано два прицільні обстріли позицій ООС з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

“З опівночі ворог вів вогонь зі стрілецької зброї в районі Широкиного та зранку застосував гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Богданівки. За наявною інформацією, втрат від початку поточної доби серед українських героїв внаслідок ворожих обстрілів немає”, - сказав він.