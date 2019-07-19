Окупанти двічі обстріляли позиції ООС поблизу Широкиного

Окупанти двічі обстріляли позиції ООС поблизу Широкиного

Укрінформ
Від початку поточної доби зафіксовано два прицільні обстріли позицій ООС з боку російських окупаційних військ.

Про це повідомив на брифінгу в Міноборони речник міністерства Дмитро Гуцуляк.

Читайте також: ОБСЄ виявила російські "Гради" і танки на Луганському напрямку

“З опівночі ворог вів вогонь зі стрілецької зброї в районі Широкиного та зранку застосував гранатомети та великокаліберні кулемети поблизу Богданівки. За наявною інформацією, втрат від початку поточної доби серед українських героїв внаслідок ворожих обстрілів немає”, - сказав він.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-