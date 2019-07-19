Паспортизація Донбасу: розвідка повідомляє про зниження рівня зацікавленості

Рівень зацікавленості в оформленні російського громадянства серед бойовиків знизився.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російське окупаційне командування активізувало заходи з примушення особового складу з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ подавати документи на оформлення російських паспортів”, - сказав Гуцуляк.

За його словами, частина військовослужбовців, призваних з-поміж місцевих жителів, продовжує ухилятися від отримання громадянства РФ, внаслідок розчарування в перспективах т.зв. руского міра та з огляду на посилення проукраїнських настроїв у суспільстві і зростання сподівань громадськості на позитивне вирішення керівництвом України проблем тимчасово окупованої території у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, на зниження рівня зацікавленості в оформленні російського громадянства вплинуло розпорядження командування російських окупаційних військ про порядок зберігання паспортів військовослужбовців у штабах частин до їх звільнення з військової служби по закінченні контрактів.

Як повідомлялося, президент Росії Путін 17 липня ц.р. підписав указ про поширення спрощеного порядку прийняття громадянства РФ на українських громадян - мешканців Донецької і Луганської областей України.