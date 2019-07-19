У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 250 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 250 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 15/35; «Мар’їнка» – 15/75; «Новотроїцьке» – 30/40; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

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Упродовж минулої доби через КПВВ за минулу добу прослідувало майже 48 тисяч осіб та 5,2 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.