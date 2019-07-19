Німеччина вітає нове перемир’я на Донбасі

Офіційний Берлін вітає домовленість про чергове перемир’я на Донбасі та сподівається, що цього разу воно буде тривалим.

Так в МЗС Німеччини прокоментували домовленість щодо припинення вогню на Донбасі з 21 липня.

«Ми вітаємо домовленість щодо встановлення на сході Україні постійного припинення вогню всіма сторонами, починаючи з 21 липня», - йдеться у заяві міністерства.

МЗС ФРН підкреслює, що цей крок має забезпечити відчутне поліпшення ситуації для місцевих жителів.

Водночас німецька сторона обіцяє, що продовжуватиме наполягати на постійному припиненні вогню, яке передбачає відведення важкого озброєння, а також розмінування.

«Мінські угоди залишаються незамінною основою для мирного процесу на сході України», - переконані в Берліні.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас після переговорів зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим заявив, що такі кроки як домовленість про припинення вогню та розведення сил у Станиці Луганській є показниками того, що прогрес у виконанні Мінських угод можливий. Тепер потрібні конструктивні кроки - особливо з боку Росії, зазначив німецький дипломат,

На зустрічі зовнішньополітичних радників у "нормандському форматі" вдалося досягти домовленостей щодо "хлібного перемир'я" на Донбасі, проведення розмінування у Станиці Луганській та на двох інших ділянках, а також визначення наступної черги ділянок для розведення сил та розмінування.

У Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи домовилися про стале та безстрокове припинення вогню з опівночі 21 липня.

Як заявив представник України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний, домовленість про "режим тиші" на Донбасі вперше містить заборону на ведення вогню з будь-яких видів озброєнь і передбачає відповідальність за його порушення.