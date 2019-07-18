У Мінську домовилися про ремонт мосту в Станиці Луганській

Учасники Тристоронньої контактної групи в Мінську прийшли до спільного розуміння щодо ремонту й експлуатації мосту в Станиці Луганській.

Про це заявив спеціальний представник діючого голови ОБСЄ в Україні та Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік після чергової зустрічі в рамках ТКГ і її робочих груп 17 липня в Мінську, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У світлі домовленості, досягнутої політичними радниками нормандського формату, Тристороння контактна група, за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей, прийшла до спільного розуміння про таке: Сторони ознайомлять робочу групу з гуманітарних питань протягом 10-ти днів зі своїми частинами проекту ремонту мосту через річку Сіверський Донець на ділянці розведення в районі населеного пункту Станиця Луганська", - повідомив Сайдік.

Згідно з домовленістю, сторони одночасно починають ремонт мосту: українська сторона відновить завалений проліт мосту; ОРЛО відновить покриття та огородження.

Безпосередньо перед початком ремонту сторонами проводиться демонтаж фортифікаційних споруд, синхронно й одночасно, починаючи зі споруди на мосту.

Крім того, сторони беруть зобов'язання не використовувати міст у воєнних цілях, для диверсійної діяльності, а також для політичної діяльності.

"Міст буде використовуватися сторонами виключно з цивільною метою. У разі, якщо одна зі сторін надалі буде проводити будь-які роботи на мосту, вона зобов'язується інформувати про це іншу сторону або Тристоронню контактну групу, а в разі необхідності узгоджувати свої дії в Тристоронній контактній групі", - заявив Сайдік.

Чинний голова ОБСЄ Мирослав Лайчак привітав домовленість в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську про припинення вогню на Донбасі та ремонт мосту біля Станиці Луганської, який має розпочатися без зволікання.

Відповідна заява Лайчака опублікована на сайті ОБСЄ: "Я особливо вітаю спільне розуміння, досягнуте сторонами вчора в Мінську щодо необхідності розпочати ремонтні роботи на мосту в Станиці Луганській. Цей ремонт є терміновими, він повинен відбутися без затримки. Люди на місцях занадто довго страждали. І ми повинні використати цей імпульс, щоб зробити навіть більш позитивні кроки вперед".

Як повідомлялося, ТКГ у середу, 18 липня, узгодила і підтвердила заяву про підтвердження повної підтримки припинення вогню на Донбасі, починаючи з 21 липня 2019 року в 00 год. 01 хв. за київським часом.