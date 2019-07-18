Штаб ООС заявляє про ескалацію під окупованою Горлівкою

Поблизу окупованої Горлівки склалася напружена ситуація.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

“Російські окупаційні війська на Горлівському напрямку продовжують застосовувати заборонену Мінськими угодами зброю по позиціях сил ООС. Зокрема, зросла кількість обстрілів з мінометів та ПТРК по укріпленнях українських військових. Ворог вдається до тактики психологічного тиску, використовуючи "мандруючий" міномет та стрілецьке озброєння”, - йдеться у повідомленні.

У штабі ООС запевняють, що українські військові не втрачають пильності і готові до адекватної відповіді агресору.