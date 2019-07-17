У зоні ООС нацгвардійці затримали причетних до бойовиків осіб

У районі проведення ООС нацгвардійці затримали громадян, причетних до незаконних збройних формувань.

Про це йдеться у повідомленні ООС.

«Під час перетину блокпосту 15 липня була затримана мешканка м. Луганськ - громадянка С., яка при перевірці документів виявилась причетною до незаконного збройного формування «Мир Луганщини». Цього ж дня було виявлено та затримано пасажира рейсового автобуса, який прямував маршрутом «Маріуполь-Донецьк», мешканця м. Іловайськ - громадянина З., який в результаті перевірки у пошуковій базі Національної поліції України виявився причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР», - йдеться у повідомленні.

Крім того, при спробі перетину блокпосту, де несуть службу військовослужбовці Національної гвардії України спільно з працівниками Національної поліції України, було запрошено до перевірки документів на ситуаційному модулі громадянина Грузії, в наслідок якої з'ясувалось, що чоловік знаходиться на території України незаконно.

Дані особи були передані до правоохоронних органів.