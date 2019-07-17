Окупанти на Донбасі гатять із забороненої зброї: найгарячіші точки

Сьогодні, 17 липня, збройні формування РФ шість разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі, у тому числі і з великокаліберної зброї. Втрат серед українських захисників немає.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил. "Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні. Читайте також: На Донбасі окупанти ховають важку зброю у школах та будинках — розвідка Зазначається, що всі шість обстрілів противник здійснив в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": поблизу Миколаївки з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;

поряд Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї;

околиці Мар'їнки з напрямку Олександрівки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;

неподалік Водяного з напрямку Азова – зі станкового протитанкового гранатомету;

в районі населеного пункту Павлопіль з напрямку Верхньошироківського – з автоматичного гранатомету;

поблизу Богданівки з напрямку Петрівського – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї. "Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили в пресцентрі.