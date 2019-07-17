Міноборони заявляє, що гуманітарну допомогу Канади використовує за призначенням

Міністерство оборони спростовує інформацію щодо неналежного використання гуманітарної допомоги для Збройних сил України від міжнародних партнерів.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

"У зв’язку із поширенням у інформаційному просторі матеріалів щодо нібито неналежного використання іноземної допомоги для ЗСУ, Міноборони повідомляє, що станом на сьогоднішній день, усі матеріально-технічні засоби, які надійшли для потреб ЗС України від іноземних партнерів, отримані відповідно до чинного законодавства, обліковані, поставлені на озброєння та застосовуються за призначенням. На постійній основі здійснюються комплексні перевірки з метою збереження та унеможливлення втрат як майна, так і технологій", - йдеться у заяві.

У Міноборони уточнили, що за останні 1,5 роки, завдяки домовленостям, укладеним на рівні міністра оборони України, відбулися законодавчі зміни, які дозволяють закуповувати озброєння та військову техніку канадського виробництва.

Окрім цього, 7 липня 2019 року відбулася цільова зустріч міністра оборони України Степана Полторака з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні паном Романом Ващуком, де були узгоджені напрями та пріоритети щодо подальшого співробітництва у військово-технічній сфері.

"Всі зазначені заходи знаходяться у повній відповідності до завдань та пріоритетів реформи вітчизняного оборонного відомства, яка відбувається за безпосередньої підтримки іноземних партнерів та покликана розвивати спроможності ЗС України" - наголосили у відомстві.

Як повідомляли ЗМІ, міністр оборони Канади Харджит Саджан в інтерв’ю Radio Canada International сказав, що отримане від міжнародних союзників військове обладнання подекуди простоює в Україні на складах.