Міноборони заявляє, що гуманітарну допомогу Канади використовує за призначенням

Міноборони заявляє, що гуманітарну допомогу Канади використовує за призначенням

Укрінформ
Міністерство оборони спростовує інформацію щодо неналежного використання гуманітарної допомоги для Збройних сил України від міжнародних партнерів.

Про це йдеться у заяві Міноборони.

"У зв’язку із поширенням у інформаційному просторі матеріалів щодо нібито неналежного використання іноземної допомоги для ЗСУ, Міноборони повідомляє, що станом на сьогоднішній день, усі матеріально-технічні засоби, які надійшли для потреб ЗС України від іноземних партнерів, отримані відповідно до чинного законодавства, обліковані, поставлені на озброєння та застосовуються за призначенням. На постійній основі здійснюються комплексні перевірки з метою збереження та унеможливлення втрат як майна, так і технологій", - йдеться у заяві.

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У Міноборони уточнили, що за останні 1,5 роки, завдяки домовленостям, укладеним на рівні міністра оборони України, відбулися законодавчі зміни, які дозволяють закуповувати озброєння та військову техніку канадського виробництва.

Окрім цього, 7 липня 2019 року відбулася цільова зустріч міністра оборони України Степана Полторака з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні паном Романом Ващуком, де були узгоджені напрями та пріоритети щодо подальшого співробітництва у військово-технічній сфері.

"Всі зазначені заходи знаходяться у повній відповідності до завдань та пріоритетів реформи вітчизняного оборонного відомства, яка відбувається за безпосередньої підтримки іноземних партнерів та покликана розвивати спроможності ЗС України" - наголосили у відомстві.

Як повідомляли ЗМІ, міністр оборони Канади Харджит Саджан в інтерв’ю Radio Canada International сказав, що отримане від міжнародних союзників військове обладнання подекуди простоює в Україні на складах.

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