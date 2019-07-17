На Донбасі окупанти ховають важку зброю у школах та будинках — розвідка

На Донбасі окупанти ховають важку зброю у школах та будинках — розвідка

Укрінформ
Командування російських окупаційних військ з метою приховування важкого озброєння використовує об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив на брифінгу у Міноборони речник Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ з метою приховування порушень домовленостей у частині, що стосується відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, використовує об’єкти цивільної інфраструктури (складські приміщення, сховища) для розміщення самохідних артилерійських установок, складів артилерійських боєприпасів, у т.ч. до реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”", - сказав речник.

Читайте також: СЦКК: окупанти обстріляли з артилерії село Лукове на Донеччині

Крім того, окупанти використовують адміністративні будівлі, будівлі нефункціонуючих шкіл, дитячих садків, будинки місцевих мешканців для розміщення особового складу та обладнання вогневих позицій.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-