На Донбасі окупанти ховають важку зброю у школах та будинках — розвідка

Командування російських окупаційних військ з метою приховування важкого озброєння використовує об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив на брифінгу у Міноборони речник Дмитро Гуцуляк.

"За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ з метою приховування порушень домовленостей у частині, що стосується відведення важкого озброєння від лінії зіткнення, використовує об’єкти цивільної інфраструктури (складські приміщення, сховища) для розміщення самохідних артилерійських установок, складів артилерійських боєприпасів, у т.ч. до реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град”", - сказав речник.

Крім того, окупанти використовують адміністративні будівлі, будівлі нефункціонуючих шкіл, дитячих садків, будинки місцевих мешканців для розміщення особового складу та обладнання вогневих позицій.