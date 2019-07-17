Окупанти на Донбасі обстріляли позиції ЗСУ із мінометів заборонених калібрів
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
поблизу Опитного – з мінометів калібру 120 та 82 мм;
поряд Новотроїцького – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Верхньоторецького – зі станкового протитанкового гранатомету, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемету;
околиці Красногорівки – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
в районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поблизу Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 2 рази:
поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
поряд Новолуганського – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В результаті ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 16 липня втрат окупантів не зафіксовано.
Від початку поточної доби ворог три рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
поряд Миколаївки – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету;
поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
неподалік Мар’їнки – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Фото: ООС