Окупанти накрили позиції ЗСУ мінометним вогнем, втрат немає

Від початку доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС

"Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, протитанкових ракетних комплексів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив три обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Опитного з напрямку Веселого – з мінометів калібру 120 та 82 мм; поряд Новотроїцького з напрямку Докучаєвська – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї; околиці Верхньоторецького з напрямку Михайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета, протитанкового ракетного комплексу та великокаліберного кулемета.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: неподалік Кримського з напрямку Слов'яносербська – з міномета калібру 82 мм, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат з нашої сторони не зафіксовано.

На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.