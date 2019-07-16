InformNapalm спростовує фейк про великі втрати ЗСУ, який розганяють російські ЗМІ

Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm спростовує фейк “спікера” терористів “ДНР” Данила Безсонова, який активно поширюють російські ЗМІ, про нібито невдале застосування українськими військовими установки розмінування УР-77, що призвело до великих втрат в ЗСУ.

Про це повідомляється на сайті InformNapalm.

“Сьогодні, 16 липня, російські ЗМІ почали активно тиражувати фейк, який напередодні на брифінгу вкинув спікер терористичної організації “ДНР” Данило Безсонов (має характерний позивний “Гудвін”). Він заявив, що нібито 11 липня в районі м. Докучаєвськ (підконтрольна бойовикам територія) бійці 35-ї бригади ЗСУ спробували застосувати установку розмінування УР-77 і запустили інженерний снаряд по цивільних об’єктах. Також Безсонов зазначив, що невдалий пуск нібито призвів до загибелі 3 військовослужбовців ЗСУ, а ще 11 отримали поранення і опіки”, - поінформували в розвідувальні спільноті.

Однак волонтери InformNapalm, як йдеться повідомленні, відразу розпізнали, що цей вкид бойовика-пропагандиста Безсонова спрямований на виправлення його власної помилки, бо саме він 8 липня о 23:35 поширив у своєму телеграм-каналі відео, яке на наступний день було використане Україною як доказ російської військової агресії і порушення норм міжнародного гуманітарного права проти українських громадян та військових. Тоді, зокрема, розслідувачі на основі цього відео та дописів зі сторінки 24-ї бригади ЗСУ опублікували 9 липня факт-чекінговий матеріал про те, як російські гібридні терористичні війська використовують станції розмінування УР-77 та УР-83П не за прямим призначенням, а, нехтуючи життями мирних мешканців, намагаються уразити будівлі та позиції українських військ.

Після цього, як вважають в InformNapalm, пропагандист Безсонов, схоже, вирішив виправити свою провальну помилку, а щоб перебити в інформаційному просторі новини про російські УР-77 та УР-83П, він не вигадав нічого розумнішого, ніж просто перебрехати і, віддзеркалюючи конкретні факти та докази, зробити фейковий вкид.

Однак волонтери розвідувальної спільноти після вивчення зведень ООС за 11 липня встановили, що втрат з боку українських військ, про які заявив Безсонов, не було.

Також експерти InformNapalm після хвилі повідомлень у російських ЗМІ з фейками від Безсонова вийшли на контакт з офіцером 35-ї окремої бригади морської піхоти, який повідомив, що 11 липня взагалі пройшло у них спокійно, ніяких втрат цього дня не було.

“Всі ці факти вказують, що Данило Безсонов вчергове збрехав, а російські ЗМІ, не перевіряючи, підхопили та посилили цю брехню в сотні разів. Це приклад, як діє російська пропаганда, як вони намагаються викривляти або забити білим шумом достовірну інформацію про російські військові злочини на Донбасі”, - наголосили в InformNapalm.