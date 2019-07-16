Окупанти випустили по Опитному два десятки мін заборонених калібрів

Станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інформаційно-аналітичного центру Нацбезпеки.

"На Луганському напрямку з 00:30 ночі ворог протягом 20 хвилин обстрілював опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані поблизу Кримського. З боку Слов’яносербська окупанти випустили 8 мін калібру 82 мм, а також вели вогонь з кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. На Донецькому напрямку після 04:00 ранку упродовж півгодини на позиціях наших військ поблизу Опитного розірвалися 11 мін 120-го та 10 мін 82-го калібрів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Донбасі від обстрілу бойовиків загинув український військовий

За наявною інформацією, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил від початку доби немає.

Втрати окупантів в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.

Підрозділи Об’єднаних сил надійно контролюють ситуацію на лінії зіткнення.