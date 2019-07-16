На Донбасі від обстрілу бойовиків загинув український військовий

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню 15 липня, внаслідок обстрілу біля Авдіївки на Донеччині загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади.

Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

На Донеччині бойовики обстрілювали позиції українських військових біля Водяного, Широкиного та Авдіївки, а на Луганщині — біля Луганського та Новоолександрівки. Вони зокрема застосовували міномети калібру 120 та 82 мм, заборонені Мінськими угодами.

Біля Авдіївки загинув старший солдат 92-ої окремої механізованої бригади Дмитро Лісовол 1987 року народження.

За даними штабу, ще один військовий дістав поранення.

Нагадаємо: упродовж 14 липня бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню.