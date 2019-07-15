Окупанти обстріляли позиції ЗСУ із забороненої зброї, двоє бійців поранені

Від початку доби 15 липня окупанти сім разів обстрілювали позиції Об'єднаних сил, у тому числі, й з великокаліберної зброї, забороненої Мінськими угодами. У результаті обстрілів поранено двох українських бійців.

Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

"Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів два військовослужбовці отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив п'ять обстрілів позицій Об'єднаних сил: тричі поблизу Водяного: два рази з напрямку Ужівки – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї та з напрямку Пікузи – зі стрілецької зброї; поряд Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; околиці Авдіївки з напрямку Спартака – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Луганського з напрямку Логвинового – з великокаліберного кулемета; в районі населеного пункту Новоолександрівка з напрямку Калинового-Борщуватого – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - додали в пресцентрі Об'єднаних сил.