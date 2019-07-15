Біля Водяного вночі зав'язався бій

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 5 прицільних обстрілів українських позицій, одного військового поранено.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк, йдеться на сайті Міноборони.

"За наявною інформацією, внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби один наш захисник отримав поранення. Його евакуйовано до медичного закладу. Стан здоров’я воїна — задовільний", - повідомив Гуцуляк.

За його словами, ворожі обстріли зафіксовано: з великокаліберних кулеметів — в районі Луганського, зі стрілецької зброї — поблизу Широкиного. Противник вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї по захисниках Водяного. Бойові дії тривали і поблизу Новоолександрівки.

Захисники України вели вогонь у відповідь та придушували ворожу збройну активність без порушення Мінських угод.

Речник також повідомив, що, за наявною інформацією, вночі, близько 02.30 в районі Водяного було виявлено висування диверсійно-розвідувальної групи противника до 4 осіб, які рухались у напрямку села Водяне. При наближенні противника на вигідну дистанцію зав’язався бій, ворог поспішно відступив. Втрати противника уточнюються. На місці бойового зіткнення нашими захисниками знайдено рештки РПГ-7В та пошкоджений АК-74. Втрат серед особового складу бригади немає.