Пункти пропуску КПВВ "Майорське" працюють у штатному режимі

Після обстеження території КПВВ "Майорське" на предмет небезпечних речовин прийнято рішення відновити роботу всіх пунктів пропуску.

Про це повідомляє МВС у Twitter.

"Сьогодні зранку (15.07) невідомі повідомили про замінування КПВВ "Майорське". Прикордонники евакуювали всіх, хто очікував початку роботи контрольного пункту у безпечне місце. Територію КПВВ дослідили на предмет небезпечних речовин. Наразі пункти пропуску працюють у штатному режимі", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв Укрінформ, на КПВВ «Майорське» в Донецькій області у зв'язку з повідомленням про замінування у понеділок евакуювали цивільних осіб та весь персонал у безпечне місце.