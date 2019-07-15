У Станиці для літніх та осіб з інвалідністю пустили автобус “дорогою життя”

Спеціалізований автобус підвозитиме літніх людей та осіб з інвалідністю від мосту в Станиці Луганській до першого пункту пропуску на українському боці.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник керівника Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко.

«Ми зробили ще один крок до миру: відсьогодні від мосту у Станиці Луганській до першого пункту пропуску на нашому боці людей похилого віку та інвалідів буде підвозити спеціалізований автобус. Довжина «дороги життя» - всього 800 метрів по нульовці, але для багатьох після екстремального спуску з дерев’яного мосту вони були справжнім випробуванням», - написав Клименко.

На думку чиновника, добра воля української сторони не буде позитивно сприйнята «керівництвом ЛНР», яке, навпаки, десь рік тому, ускладнило людям дорогу до України.

«Тому побоюємось провокацій, до яких можуть вдатись прибічники «молодої республіки»: випадкове потрапляння людей під колеса, якісь дрібні терористичні акти, будь-які дії з метою припинення курсування автобуса», - зазначив Юрій.

Він закликав земляків бути пильними та обережними.