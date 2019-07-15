Донбас: 19 порушень “тиші”, окупанти гатили під Кримським із мінометів та БМП
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
“Також противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 14 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
два рази поряд Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
неподалік Богданівки – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
тричі околиці Красногорівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
в районі населеного пункту Мар’їнка – з міномету калібру 82 мм, ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
три рази поблизу Водяного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поряд Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
неподалік Павлополя – з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції ЗСУ були обстріляні 5 разів:
поблизу Кримського – з міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного гранатомету та стрілецької зброї;
поряд Зайцевого – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
два рази неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;
в районі населеного пункту Попасна – з міномету калібру 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.
В результаті ворожих обстрілів втрати з нашої сторони не зафіксовано. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки 14 липня двох окупантів поранено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:
двічі поряд Водяного – з міномету калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
неподалік Широкиного – зі стрілецької зброї.
“В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні дві рази: поблизу Луганського – з великокаліберного кулемету; в районі населеного пункту Новоолександрівка – з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також гранатометів різних систем”, -пише штаб.