У Харкові від початку АТО/ООС пролікували 26 тисяч військових

У Військово-медичному клінічному центрі в Харкові від початку бойових дій на Донбасі медичну допомогу надали 26 тисячам військових.

Про це поінформував начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону полковник медичної служби Юрій Подолян, повідомляє Міноборони.

"Упродовж 2014-2019 років кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичній установі отримали воїни Збройних сил та інших силових структур України", - сказав він.

Керівник центру також додав, що за шість місяців 2019 року харківські військові медики прийняли на лікування 1500 воїнів, які постраждали в бойових діях на Донбасі.

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"Кілька разів на тиждень до нашого Центру прибувають поранені воїни. Їх зустрічають та лікують досвідчені військові лікарі. Крім цього, поставити наших героїв на ноги допомагають цивільні колеги з медичних установ Харкова", - зазначив Подолян.

Фото: mil.gov.ua