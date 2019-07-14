На Миколаївщині попрощалися із бійцем, загиблим під Гранітним

У селищі Березанка Миколаївської області попрощалися із військовослужбовцем 406-ї артилерійської бригади Антоном Факою, який загинув 10 липня на Донеччині.

Про це повідомляє "5 канал". "10 липня керована ракета окупантів влучила у вантажівку ЗСУ неподалік Гранітного. Внаслідок обстрілу загинув старший сержант Антон Фака. Ще один боєць отримав поранення", - йдеться в повідомленні. Попрощатись із загиблим 22-річним військовослужбовцем прийшли щонайменше сотня людей. У героя залишились батьки та старший брат.