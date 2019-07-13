Донбас: 6 обстрілів з початку доби, двоє військових поранені

Збройні формування Російської Федерації 6 разів з початку доби 13 липня обстріляли позиції українських підрозділів.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

"Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення", - йдеться у повідомленні

Так у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил: поблизу Широкиного з напрямку Саханки – зі стрілецької зброї; поряд з Опитним з напрямку Спартака – зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету; двічі околиці Водяного з напрямку Ужівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Новотроїцьке з напрямку Докучаєвського – з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемету.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли позицій Об'єднаних сил: двічі поблизу Зайцевого з напрямку Гольмівського та Зайцевого – з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів відповідно.

Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців отримали поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.