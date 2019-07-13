У Дніпрі поховали Народного Героя України Олександра Колодяжного. Він помер у лікарні після четвертого поранення, яке отримав у зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє dp.suspilne.media.

Два тижні лікарі центрального військового шпиталю боролися за життя Олександра. 11 липня його серце зупинилося. В суботу 13 липня бойові побратими, рідні та друзі прощалися з ним востаннє.

"Він був один із тих, хто поставив прапор України на старому терміналі. Він виконував усі завдання, що йому ставили командири, ніколи не відхилявся від цілі. Завжди намагався зробити все, щоб наша перемога настала якомога швидше", - каже волонтерка Юлія Дмитрова.

27 червня Олександр наткнувся на міну поблизу Мар’їнки на Донеччині - це було його четверте поранення за 5 років. Його відвезли до центрального військового шпиталю в Києві, де він два тижні перебував непритомний. Командир Олександра Дем’ян Белічко згадує його як відважну та хоробру людину.

"Це командир, який міг повести за собою свій підлеглий особовий склад. Про всіх піклувався і ніколи не залишався осторонь. Для хлопців був дуже великим авторитетом. Не передати словами, яка це втрата для всього підрозділу", - розповів Белічко.

Олександр Колодяжний народився 1 січня 1974 року в Дніпрі. Строкову службу проходив у десантних військах. Надалі працював у Дніпрі, був торговим представником.

Був мобілізований під час третьої хвилі у липні 2014 році як доброволець, на фронті — з вересня 2014-го. Учасник оборони Донецького аеропорту (дві ротації, у жовтні та листопаді 2014 року), боїв в Авдіївській промзоні, в районі Маріуполя.

У ДАПі, ризикуючи собою, Олександр Колодяжний підніс український прапор над старим терміналом.

Також Олександр був і серед перших бійців, які брали під контроль Авдіївську промзону.

Дніпрянин Олександр Колодяжний отримав звання Народного Героя України у 2017 році. У нього залишилася мати та дорослий син.

Орден «Народний Герой України» — українська недержавна нагорода, запроваджена 2015 року з ініціативи колекціонера антикваріату та волонтера Андрія Боєчка та ювеліра Дмитра Щербакова.

Фото і відео: UA: Дніпро