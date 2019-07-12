В Одесі відбулась урочиста церемонія закриття Sea Breeze-2019
Про це заявив керівник навчань від української сторони, перший заступник командувача ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа нас церемонії закриття навчань, повідомляє Міноборони.
“Учора під час фотексу ми з моїм американським колегою спостерігали в морі кораблі Північної Америки та Європи. Всі вони йшли в одному строю, виконували спільні завдання та діяли в повній взаємосумісності. Разом ішли кораблі майже всіх країн Чорного моря. Лише одна країна стояла десь поодаль — кораблі Чорноморського флоту РФ протягом навчань пильно стежили за нашими діями. Це дає нам змогу зрозуміти, хто на чиєму боці, хто на боці цивілізованого світу, а хто прагне знищення та нівелювання морського права. Проте я впевнений: разом ми робимо дуже велику справу, і тому перемога буде за нами,” — сказав Неїжпапа.
Перед урочистим завершенням навчань п’ятнадцять кораблів ВМС України, Грузії, США, Канади, Великої Британії, Туреччини, Румунії та Болгарії в чотирьох кільватерних строях пройшли разом одним курсом у напрямку одеського узбережжя.
Протягом маневрування над кораблями здійснювали пілотування екіпажі американського протичовнового літака "Посейдон" і українського військово-транспортного літака Ан-26 морської авіаційної бригади.
“Фотекс — давня флотська традиція завершення великих міжнародних морських навчань. Вже багато років поспіль ми у такий спосіб ставимо крапку в маневрах. Екіпажі та їхні командири демонструють, що навчання пройшли успішно, всі завдання виконано, між моряками досягнуто повне взаєморозуміння,” — зазначив Неїжпапа.
У навчаннях Sea Breeze-2019, які сьогодні урочисто закрилися в Одесі, взяли участь військові України, США, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції.
Загальна чисельність особового складу — понад три тисячі осіб. Були задіяні 33 кораблі та 27 літальних апаратів. Як і торік, навчання відбулися в північно-західній частині Чорного моря, в портах, аеропортах і на полігонах Одеської та Миколаївської областей.
Загалом під час навчань корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори налітали більш як 300 годин, морські піхотинці виконали понад три сотні стрибків із парашутом, близько 300 годин під водою провели дайвери.
Фото: mil.gov.ua