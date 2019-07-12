В Одесі відбулась урочиста церемонія закриття Sea Breeze-2019

Цьогорічні маневри Sea Breeze-2019 відрізнялися від усіх попередніх вищим рівнем складності.

Про це заявив керівник навчань від української сторони, перший заступник командувача ВМС ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа нас церемонії закриття навчань, повідомляє Міноборони.

“Учора під час фотексу ми з моїм американським колегою спостерігали в морі кораблі Північної Америки та Європи. Всі вони йшли в одному строю, виконували спільні завдання та діяли в повній взаємосумісності. Разом ішли кораблі майже всіх країн Чорного моря. Лише одна країна стояла десь поодаль — кораблі Чорноморського флоту РФ протягом навчань пильно стежили за нашими діями. Це дає нам змогу зрозуміти, хто на чиєму боці, хто на боці цивілізованого світу, а хто прагне знищення та нівелювання морського права. Проте я впевнений: разом ми робимо дуже велику справу, і тому перемога буде за нами,” — сказав Неїжпапа.

Перед урочистим завершенням навчань п’ятнадцять кораблів ВМС України, Грузії, США, Канади, Великої Британії, Туреччини, Румунії та Болгарії в чотирьох кільватерних строях пройшли разом одним курсом у напрямку одеського узбережжя.

Протягом маневрування над кораблями здійснювали пілотування екіпажі американського протичовнового літака "Посейдон" і українського військово-транспортного літака Ан-26 морської авіаційної бригади.

“Фотекс — давня флотська традиція завершення великих міжнародних морських навчань. Вже багато років поспіль ми у такий спосіб ставимо крапку в маневрах. Екіпажі та їхні командири демонструють, що навчання пройшли успішно, всі завдання виконано, між моряками досягнуто повне взаєморозуміння,” — зазначив Неїжпапа.

У навчаннях Sea Breeze-2019, які сьогодні урочисто закрилися в Одесі, взяли участь військові України, США, Болгарії, Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Італії, Латвії, Естонії, Канади, Литви, Молдови, Норвегії, Румунії, Польщі, Франції, Туреччини та Швеції.

Загальна чисельність особового складу — понад три тисячі осіб. Були задіяні 33 кораблі та 27 літальних апаратів. Як і торік, навчання відбулися в північно-західній частині Чорного моря, в портах, аеропортах і на полігонах Одеської та Миколаївської областей.

Загалом під час навчань корабельні екіпажі пройшли в морі близько 2500 миль, авіатори налітали більш як 300 годин, морські піхотинці виконали понад три сотні стрибків із парашутом, близько 300 годин під водою провели дайвери.

Фото: mil.gov.ua