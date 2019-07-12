Окупанти обстріляли із ПТРК підступи до Зайцевого

Станом на 12-ту годину російсько-окупаційні війська здійснили п'ять прицільних обстрілів.

Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Максим Праута, йдеться на сайті МОУ.

“На Луганському напрямку після 5-ї ранку противник з боку окупованої Горлівки з протитанкового ракетного комплексу обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил поблизу Зайцевого. Крім того, окупанти з озброєння бойової машини піхоти та великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях наших військ неподалік Травневого”, - сказав він.

За його словами, на Донецькому напрямку бойовики з боку окупованої Ужівки з ручних протитанкових гранатометів обстрілювали військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання в районі Лебединського.

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“Так само з боку Ужівки російсько-окупаційні війська з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї відкривали вогонь по захисниках Водяного”, - додав Праута.

Речник наголосив, що за наявною інформацією, від початку поточної доби втрат у лавах Об’єднаних сил немає.

Втрати окупантів у результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються.