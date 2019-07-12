У пунктах пропуску на лінії розмежування очікують 210 авто
Укрінформ
У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 210 автомобілів.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 30/25; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 20/45; "Гнутове" – 20/20", - йдеться у повідомленні.
Упродовж минулої доби КПВВ перетнули 45,3 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів, додали у відомстві.