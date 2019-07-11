Обстріл військового КрАЗу розслідують як терористичний акт

На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами автомобіля Збройних Сил України КрАЗ, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення.

Про це 11 липня повідомили в пресслужбі прокуратури Донецької області.

«На Донеччині розпочато розслідування за фактом обстрілу бойовиками автомобіля Збройних Сил України, в результаті якого один військовослужбовець загинув, а інший отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) КК України.

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У поліції нагадали, що 10 липня, близько 15:30, в результаті обстрілу незаконними збройними формуваннями терористичної організації «ДНР» на виїзді з села Гранітного протитанковою керованою ракетою було розстріляно військовий автомобіль марки «КрАЗ» Збройних Сил України.

В результаті обстрілу загинув 21-річний старший матрос-навідник, а 32-річний оператор відділення взводу безпілотних авіаційних комплексів отримав численні поранення кінцівок та шиї.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.