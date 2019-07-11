У Миколаєві вшанували пам’ять десантників, загиблих під Зеленопіллям у 2014 році

У Миколаєві вшанували пам'ять військовослужбовців, які загинули 11 липня 2014 року на Луганщині, поблизу селища Зеленопілля.

Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення міської ради.

«На території 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади відбувся мітинг-реквієм пам'яті військовослужбовців, які загинули 11 липня 2014 року на Луганщині, поблизу селища Зеленопілля», - йдеться у повідомленні.

У Миколаєві вшанували пам’ять військових, загиблих під Зеленопіллям у 2014 році / Фото: mkrada.gov.ua

Вшанувати пам’ять бійців зібралися учасники бойових дій на Донбасі, рідні військових, волонтери, представники обласної та міської влади, небайдужі миколаївці.

П'ять років тому, в ніч із 10 на 11 липня в районі Зеленопілля по позиціях українських військ було завдано потужний артилерійський удар з РСЗВ "Град". Того дня внаслідок обстрілу загинули 30 військовослужбовців ЗСУ і 6 прикордонників, серед них - 9 військовослужбовців 79-ї Миколаївської окремої десантно-штурмової бригади.

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На мітингу згадали імена полеглих Героїв. Після хвилини мовчання за загиблими військовослужбовцями провели панахиду.

Батьки полеглих бійців не стримуючи сліз ділилися сумними спогадами. «Наш син - веселий, розумний, не мав шкідливих звичок. В один момент все обірвалося. Олексій загинув під час обстрілу разом з чотирма хлопцями. Нам було складно його знайти. Це жахливі спогади. Він віддав своє життя за те, щоб ми мали змогу жити вільними людьми в незалежній державі», - розповіла мати солдата Олексія Волкова.