У пунктах пропуску на Донбасі очікують в чергах 220 авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в районі проведення операції Об'єднаних сил перебуває 220 автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд знаходилась така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 70/50; «Мар’їнка» – 0/10; «Новотроїцьке» – 20/30; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби доби через КПВВ прослідувало 44,7 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.