МЗС засудило обстріл автоколони на Донбасі

Міністерство закордонних справ засудило обстріл вантажівки ЗСУ у районі Гранітного, у результаті якого загинув 1 військовий.

Речниця МЗС Катерина Зеленко наголосила, що "обстріл колони з боку гібридних військ Росії є неприпустимим порушенням Мінських угод".

Strongly condemn the missile attack of RU hybrid forces on Ukrainian military truck near #Hranitne with one Ukrainian soldier killed and another one wounded. An unacceptable violation of #MinskAgreements #StopRussianAggression — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 10 липня 2019 р.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" Мінські угоди. Боюся, що це не кінець. У дусі Ради Європи, Росія не зупиниться", - зазначив заступник міністра Єгор Божок.

В районі Гранітного ворожим ПТРК був уражений вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил. 1 військовий загинув, ще 1 - отримав поранення середньої важкості.