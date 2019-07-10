У Мар’їнці та Красногорівці Донецької області відбудовують пошкоджені обстрілами російських окупантів школи, які мають стати опорними.

Хід ремонтних робіт двох шкіл проінспектували голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко та його заступник Вадим Філашкін, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики ДОДА.

«У Красногорівці Павло Кириленко та Вадим Філашкін ознайомились з ходом робіт у школі №2, яка у 2017 році була пошкоджена внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних військ. Проектом відновлення школи передбачено реконструкція зруйнованого корпусу, заміна внутрішніх комунікацій, облаштування внутрішніх приміщень та благоустрій території школи, у тому числі будівництво сучасного спортивного майданчика», - йдеться у повідомленні.

У Мар’їнці та Красногорівці ремонтують обстріляні окупантами школи/Фото: Донецька ОДА

Під час поїздки до Мар’їнки Кириленко поспілкувався зі шкільним колективом, де йому розповіли про проблеми з гідроізоляцією підвальних приміщень школи. Очільник області пообіцяв надати допомогу у вирішенні цього питання.

«Усі можливі ресурси спрямовані на підтримку та розвиток учбових закладів, особливо тих, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Вважаю за необхідне забезпечити фінансову підтримку таким закладам у найкоротші терміни, бо нічого не може бути дорожчим за життя наших дітей», - сказав голова Донецької ОДА.

Під час інспекції наголошувалося, що Красногорівська ЗОШ №2 має стати опорним навчальним закладом. Загалом у області вже функціонує 19 опорних шкіл, і реалізація реформи системи шкільної освіти продовжується.