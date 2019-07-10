У Мар’їнці та Красногорівці ремонтують обстріляні окупантами школи
Хід ремонтних робіт двох шкіл проінспектували голова Донецької обласної держадміністрації Павло Кириленко та його заступник Вадим Філашкін, повідомили в Департаменті інформаційної та внутрішньої політики ДОДА.
«У Красногорівці Павло Кириленко та Вадим Філашкін ознайомились з ходом робіт у школі №2, яка у 2017 році була пошкоджена внаслідок обстрілу з боку російсько-терористичних військ. Проектом відновлення школи передбачено реконструкція зруйнованого корпусу, заміна внутрішніх комунікацій, облаштування внутрішніх приміщень та благоустрій території школи, у тому числі будівництво сучасного спортивного майданчика», - йдеться у повідомленні.У Мар’їнці та Красногорівці ремонтують обстріляні окупантами школи/Фото: Донецька ОДА
Під час поїздки до Мар’їнки Кириленко поспілкувався зі шкільним колективом, де йому розповіли про проблеми з гідроізоляцією підвальних приміщень школи. Очільник області пообіцяв надати допомогу у вирішенні цього питання.
«Усі можливі ресурси спрямовані на підтримку та розвиток учбових закладів, особливо тих, які знаходяться поблизу лінії розмежування. Вважаю за необхідне забезпечити фінансову підтримку таким закладам у найкоротші терміни, бо нічого не може бути дорожчим за життя наших дітей», - сказав голова Донецької ОДА.
Під час інспекції наголошувалося, що Красногорівська ЗОШ №2 має стати опорним навчальним закладом. Загалом у області вже функціонує 19 опорних шкіл, і реалізація реформи системи шкільної освіти продовжується.