У Білорусі на два роки посадили бойовика “ДНР”

У Брестському обласному суді Білорусі 10 липня оголосили вирок 44-річному білорусу за обвинуваченням в участі у збройному конфлікті на Донбасі на боці угруповання «ДНР», визнаного українською владою терористичним.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Чоловіка визнали винним в участі в збройному конфлікті на території іноземної держави і присудили покарання у вигляді позбавлення волі на 2 роки в колонії загального режиму», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений – житель Бреста. До того, як поїхав на Донбас, працював на одному з підприємств міста. Раніше тричі притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки і розкрадання.

Службу в білоруській армії обвинувачений не проходив за станом здоров’я. На Донбас приїхав в 2015 році. Він пояснив суду, що «записався добровольцем з ідейних міркувань». Його зарахували «рядовим в штурмовий полк морської піхоти». Спочатку був «заступником командира» бойової машини, потім – гранатометником. Воював під позивним «Ветерок». Він брав участь в бойових діях в селі Комінтернове (Пікузи) Волноваського району Донецької області. У 2017 році полетів до Сирії.

22 травня 2018 року білоруса зарахували рядовим у батальйон «донецької народної міліції». За кілька років участі у військовому конфлікті на Донбасі він двічі був поранений: один раз в руку, другий – в ногу.

Наприкінці 2018 року поїхав в Брест у відпустку. Але повертатися назад не збирався через, як він заявив, «офіцерське свавілля» в збройних формуваннях бойовиків. У Бресті чоловік написав явку з повинною і відніс її в КДБ. Щодо нього порушили кримінальну справу і взяли під варту, пізніше перевели під домашній арешт.