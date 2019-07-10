За півтора місяці Росія завезла в ОРДЛО понад 600 тонн боєприпасів - розвідка

Росія переправила залізницею в ОРДЛО понад 600 тонн боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, а також десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

“Упродовж червня-липня ц.р. з території Росії залізничним транспортом для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ доставлено понад 600 тон боєприпасів, у тому числі для реактивних систем залпового вогню, артилерійських систем і мінометів, та десятки цистерн з пально-мастильними матеріалами”, - повідомив Праута.

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Крім того, автомобільним транспортом з російської території завозились вантажі військового призначення. Зокрема, йдеться про цивільні автомобілі, супровід яких при перетині неконтрольованих ділянок українського кордону здійснювався ФСБ РФ, а після перетину — підрозділами російсько-окупаційних військ.