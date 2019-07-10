У пунктах пропуску на Донбасі застрягли майже дві сотні авто

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування в зоні ООС станом на ранок середи перебувають 195 автомобілів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Сьогодні зранку на в'їзд та виїзд перебувала така кількість транспортних засобів: «Майорське» – 20/30; «Мар’їнка» – 0/55; «Новотроїцьке» – 20/30; «Гнутове» – 20/20», - йдеться у повідомленні.

Упродовж минулої доби через КПВВ прослідували 41,5 тисяч осіб та 4,8 тисяч транспортних засобів, додали у відомстві.

Фото: ДПСУ