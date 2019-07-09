На Донбасі за день - четверо поранених, один травмований: "гарячі точки"

З початку доби 9 липня збройні формування РФ 12 разів обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі. Четверо українських воїнів отримали поранення, ще один - бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

"Від початку доби ворог дванадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. ... Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та один – бойове травмування", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" противник здійснив сім обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу населеного пункту ШИРОКИНОГО - з протитанкових ракетних комплексів та стрілецької зброї; поряд ЛОМАКИНОГО – з артилерійської системи калібру 122 мм; два рази околиці ВОДЯНОГО – з артилерійських систем калібру 122 мм та автоматичних гранатометів відповідно; в районі населеного пункту НОВОМИХАЙЛІВКА – з протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї; неподалік ПІСКІВ - з протитанкового ракетного комплексу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив п’ять обстрілів позицій Об'єднаних сил:

два рази в районі населеного пункту ТРАВНЕВЕ – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; двічі поряд НОВОЛУГАНСЬКОГО – з мінометів калібру 82 мм; неподалік ЗАЙЦЕВОГО – з міномету калібру 82 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів 4 військовослужбовці отримали поранення та один – бойове травмування.

"На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили в пресцентрі ООС.