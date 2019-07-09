Окупанти на Донбасі гатили з установки "Змій Горинич" - InformNapalm

Відео нещодавнього використання УР-83П виклав у мережу один з окупантів, який знімав постріл на мобільний телефон, повідомили у пресслужбі 24-ї бригади ЗСУ.

На кадрах видно, як відбувається постріл з боку бойовиків, а після падіння заряду посеред забудови лунає сильний вибух, помітно ударну хвилю. Фактично, ефект від підриву заряду УР-83П аналогічний до застосування авіабомби потужністю близько 1 тонни.

"Відео підтверджує, що гібридні російсько-терористичні війська б’ють прямо з житлових вулиць населеного пункту Олександрівка, сподіваючись, що ЗСУ, піддавшись на провокацію, відкриють вогонь, що дасть їм можливість далі поширювати фейки. Ми фіксуємо факти спеціального підриву бойовиками будівель цивільного населення тимчасово окупованих територій. Відео та інші матеріали щодо цього інциденту надані в СЦКК", – пояснили в 24-й бригаді ЗСУ.

Імовірно, це відео було знято раніше в червні, зазначає InformNapalm. 29 червня 2019 року на сторінці 24-ї ОМБр ЗСУ також повідомляли про знайдені частини двигуна від цієї установки.

"Для того, щоб заряд пролетів якнайдалі, терористи не під'єднали гальмівні канати, які йдуть в комплекті і дозволяють локалізувати зону вибуху, повністю ігноруючи присутність місцевого населення, яке знаходиться позаду позицій військових", – зазначалося на сторінці бригади.

Приблизні координати події вказав користувач Necro Mancer у своєму Twitter - 47°55’44.0″N 37°33’02.0″E.

Як зазначається у публікації, волонтери міжнародної спільноти InformNapalm неодноразово фіксували іншу модифікацію цієї установки, а саме УР-77, та виявляли місце її базування за адресою: м. Донецьк, вул. Баумана, 11.

Наприкінці жовтня 2016 року волонтерська аеророзвідка передавала в розпорядження InformNapalm знімки великого скупчення озброєння та техніки окупаційних російських військ на Донбасі, на них також було ідентифіковано дві установки розмінування УР-77 "Метеорит", які стоять на озброєнні Російської Федерації.

Крім свого основного призначення – розмінування об’єктів – УР-77 використовують і для знищення живої сили в укріплених руїнах будівель. Зокрема, задокументовано використання установок цього типу за непрямим призначенням у другій чеченській кампанії, а також під час штурму Донецького аеропорту на Донбасі, нагадує видання. Також помічено застосування УР-77 у Сирії для атак на укріплення в районі Джобар.

Цікаво, що під час використання УР-77 в другій чеченській війні зафіксовано великі втрати з боку армії РФ: так, 25 лютого 1995 року росіяни помилково вдарили зарядом з УР-77 по своїх силах і знищили 28 військових ЗС РФ.

Фото: www.facebook.com/informnapalm24