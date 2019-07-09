СБУ блокувала масштабний механізм фінансування “ЛНР”

На Луганщині викрили та блокували масштабний механізм фінансування терористичної організації “ЛНР”. Загальний обсяг коштів, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив 60 млн грн.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Оперативники спецслужби встановили, що на тимчасово окупованій частині області діє фінансова установа, яка забезпечує незаконне забезпечувала незаконний рух коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку. У Луганську фінансовий центр мав десять відділень та розгалужену мережу платіжних терміналів. Зловмисники здійснювали операції через інтернет-банкінг та перевозили готівку кур’єрами через лінію розмежування”, - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що у трьох банківських установах на підконтрольній українській владі території організатори оборудки відкрили кілька десятків рахунків на підставних осіб, доступ до яких мали через інтернет-сервіси.

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За даними Державної служби фінансового моніторингу, загальний обсяг коштів нелегальної фінансової установи, переведений лише через національну платіжну систему, перевищив шістдесят мільйонів гривень. З отриманих за надання “послуг” грошей ділки щоквартально сплачували податки до так званого “бюджету ЛНР”.

У межах відкритого кримінального провадження співробітники СБУ спільно з Держслужбою фінансового моніторингу блокували функціонування тридцяти рахунків, відкритих представниками фінцентру у трьох українських банках.

Під час обшуків, проведених у Сєверодонецьку та у Станиці Луганській, у спільників “фінансистів” правоохоронці вилучили банківські картки, через які у банкоматах знімалася готівка для передачі клієнтам або кур’єрам, а також комп’ютерна техніка з інформацією про звітність роботи нелегальної структури.