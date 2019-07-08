Медики надали допомогу пораненому біля Новотроїцького волонтеру

Військові медики зі складу ООС надали допомогу волонтеру-медику, який отримав вибухове поранення неподалік Новотроїцького.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Сьогодні, 8 липня, близько п’ятої години ранку отримав вибухове поранення волонтер-медик, громадянин України 1995 року народження. Інцидент стався неподалік населеного пункту Новотроїцьке. Військові медики однієї з частин зі складу ООС надали постраждалому цивільному колезі-волонтеру необхідну медичну допомогу та підготували його до подальшого транспортування до лікувальної установи поза районом проведення операції Об'єднаних сил”, - повідомили в пресслужбі.

Крім того, йдеться в повідомленні, на місце події прибули лікарі з міста Волноваха, які доправили постраждалого в травматичне відділення місцевої лікарні. Згодом, чоловіка гелікоптером евакуювали до Обласної клінічної лікарні ім. Мечникова міста Дніпра.