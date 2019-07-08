Російські окупанти посилили муштру артилеристів і танкістів на Донбасі

На тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей російсько-окупаційні війська збільшили інтенсивність бойової підготовки артилерійських і танкових підрозділів.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

“Минулого тижня в окремих районах поблизу лінії зіткнення зросла кількість тренувань чергових вогневих засобів артилерії та броньованих груп швидкого реагування. До тренувань залучався особовий склад артилерійських, мінометних і танкових підрозділів, які згідно з домовленостями були відведені від переднього краю. При цьому окупанти розгортали додаткові пункти управління вогнем артилерійських систем”, - повідомив Праута.

Він також додав, що на полігонах російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей зросла інтенсивність заходів бойової підготовки артилерійських і танкових підрозділів, яким для проведення навчальних стрільб збільшено ліміти використання боєприпасів.