Окупанти обстріляли зі 122-мм артилерії позиції ЗСУ під Водяним

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 8 липня, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів. За наявною інформацією, від початку поточної доби в результаті обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються”, - повідомив речник.

Праута уточнив, що на Луганському напрямку вночі окупанти з боку окупованого Доломітного двічі з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Крім того, після 7-ї ранку 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях українських військ неподалік Південного.

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Щодо Донецького напрямку, то у період з 2.20 до 2.50 російські окупаційні війська з боку окупованої Ужівки випустили 21 артилерійський снаряд калібру 122 мм по військовослужбовцях Збройних сил України поблизу Водяного.

Так само з боку Ужівки окупанти близько 10-ї ранку зі стрілецької зброї обстріляли захисників Лебединського, а після 11-ї знову вели вогонь біля Водяного зі станкового протитанкового гранатомету.

Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил, запевнили в Міноборони.