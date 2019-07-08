Окупанти обстріляли зі 122-мм артилерії позиції ЗСУ під Водяним

Окупанти обстріляли зі 122-мм артилерії позиції ЗСУ під Водяним

Укрінформ
Російсько-окупаційні війська від початку доби шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу Новолуганського та Водяного. Втрат серед українських захисників немає.
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

“Станом на 12-ту годину сьогодні, 8 липня, російсько-окупаційні війська здійснили шість обстрілів. За наявною інформацією, від початку поточної доби в результаті обстрілів втрат у лавах Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військ уточнюються”, - повідомив речник.

Праута уточнив, що на Луганському напрямку вночі окупанти з боку окупованого Доломітного двічі з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил поблизу Новолуганського. Крім того, після 7-ї ранку 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях українських військ неподалік Південного.

Читайте також: Російські окупанти обстріляли Травневе з РПГ

Щодо Донецького напрямку, то у період з 2.20 до 2.50 російські окупаційні війська з боку окупованої Ужівки випустили 21 артилерійський снаряд калібру 122 мм по військовослужбовцях Збройних сил України поблизу Водяного.

Так само з боку Ужівки окупанти близько 10-ї ранку зі стрілецької зброї обстріляли захисників Лебединського, а після 11-ї знову вели вогонь біля Водяного зі станкового протитанкового гранатомету.

Ситуація на лінії зіткнення перебуває під надійним контролем підрозділів Об’єднаних сил, запевнили в Міноборони.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-