Щоб відбудувати міст у Станиці, треба відсунути укріплення іншої сторони — Зеленський
Про це сказав Президент Володимир Зеленський сьогодні під час відвідання разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском зони розвелдення сил у Станиці Луганській, повідомляє пресслужба глави держави.
«Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Зеленський.
Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.
У Станиці Луганській Зеленський більш як на півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення. Разом з Туском вони минули крайній пункт наших військових і дійшли до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я.
Також Зеленський і Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.
«Війська всі розведені. Командири готові. «Зради» жодної нема», – зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.
Також Президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.
Також глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.
Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі розведення сил і засобів №1 в Станиці Луганській в рамках робочого візиту Зеленського в Луганську область.