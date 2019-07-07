Щоб відбудувати міст у Станиці, треба відсунути укріплення іншої сторони — Зеленський

Для відбудови зруйнованого мосту у Станиці Луганській, потрібно, щоб інша сторона відсунула свої укріплення.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський сьогодні під час відвідання разом з президентом Європейської ради Дональдом Туском зони розвелдення сил у Станиці Луганській, повідомляє пресслужба глави держави.

«Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо», – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що під час будівництва мосту людям забезпечать можливість перетину лінії розмежування.

У Станиці Луганській Зеленський більш як на півкілометра пройшов далі нульової позиції ЗСУ вглиб зони розведення. Разом з Туском вони минули крайній пункт наших військових і дійшли до зруйнованого мосту, через який люди перетинають лінію розмежування та який планується відновити за умови дотримання перемир'я.

Також Зеленський і Туск відвідали КСП 8-ї роти 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Збройних сил України, де заслухали доповідь про поточну безпекову ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил.

«Війська всі розведені. Командири готові. «Зради» жодної нема», – зазначив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак.

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Також Президент України поспілкувався із заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марком Етерінгтоном щодо координації дій у цьому регіоні.

Також глава держави оглянув позиції українських військових, перенесені в результаті розведення сил, і ознайомився з гуманітарними проектами на Донбасі, які реалізуються за підтримки Європейського Союзу.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської ради Дональд Туск побували у районі розведення сил і засобів №1 в Станиці Луганській в рамках робочого візиту Зеленського в Луганську область.