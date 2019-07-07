Окупанти 26 разів порушили "тишу", постраждали пʼятеро бійців
Про це інформує пресцентр штабу ООС.
“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:
- двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
- поряд із Лебединським – із мінометів калібру 120 та 82 мм;
- двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- тричі околиці Павлополя – з гранатометів різних систем;
- двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
- двічі поряд із Гнутовим – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- околиці населеного пункту Пищевик – із протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українських захисників було обстріляно 10 разів:
- поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
- поряд із Новотошківським – із мінометів калібру 120 та 82 мм;
- двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
- околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем;
- поблизу населеного пункту Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- двічі в районі Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Світлодарська – з міномета калібру 120 мм;
- околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.
У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування.
На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям.
За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.
Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм; поряд із Новоолександрівкою – з міномета калібру 120 мм; околиці Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм.
“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.