Окупанти 26 разів порушили

Окупанти 26 разів порушили "тишу", постраждали пʼятеро бійців

Укрінформ
За минулу добу збройні формування Російської Федерації 26 разів порушили режим припинення вогню. З них 8 разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

“Противник відкривав вогонь по наших захисниках з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 16 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил:

  • двічі поблизу Широкиного – зі стрілецької зброї;
  • поряд із Лебединським – із мінометів калібру 120 та 82 мм; 
  • двічі неподалік Мар'їнки – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї; 
  • тричі околиці Павлополя – з гранатометів різних систем;
  • двічі в районі населеного пункту Богданівка – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного – з озброєння БМП та стрілецької зброї;
  • двічі поряд із Гнутовим – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
  • неподалік Старогнатівки – з великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • околиці населеного пункту Пищевик – із протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
  • поблизу Красногорівки – з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українських захисників було обстріляно 10 разів:

  • поблизу Хутора Вільного – з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем;
  • поряд із Новотошківським – із мінометів калібру 120 та 82 мм;
  • двічі неподалік Новолуганського – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;
  • околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем;
  • поблизу населеного пункту Новгородське – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
  • двічі в районі Південного – з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
  • неподалік Світлодарська – з міномета калібру 120 мм;
  • околиці населеного пункту Шуми – з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення, ще чотири – бойове травмування.

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На кожен обстріл противник дістав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям. 

За даними розвідки, 6 липня трьох окупантів знищено.

Від початку поточної доби ворог п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників: двічі поблизу населеного пункту Широкине – з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції Об'єднаних сил були обстріляні тричі: неподалік населеного пункту Новолуганське – з міномета калібру 82 мм; поряд із Новоолександрівкою – з міномета калібру 120 мм; околиці Золотого-4 – з міномета калібру 120 мм.

“Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню”, - наголошується в повідомленні.

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